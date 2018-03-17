Максим Цветков: По ходу дистанции понял, что мне очень повезло с лыжами

— Сегодня для меня было очень важно психологически справиться со стрельбой. После спринта я был внутренне собой недоволен. Долго стрелял лежа, допустил обидные промахи. Сегодня я просто решил, что надо себе доказать — я готов стрелять, могу это сделать. Настраивался на стрельбу.

По ходу дистанции уже понял, что мне очень повезло с лыжами. Ходом я себя чувствовал достаточно свободно. Шел за спортсменами и комфортно себя чувствовал. Понимал, что сегодня есть силы бороться, — цитирует Цветкова официальный сайт СБР.