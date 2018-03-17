Биатлон. Кубок мира 2017/18. Хольменколлен. Итоги мужского пасьюта

Максим Цветков совершил впечатляющий прорыв с 28-го места. Изъян в нём был лишь один — россиянин, отыграв множество позиций, стал четвёртым.

Это была бы не сборная России

Если женская команда на закате биатлонного сезона 2017/18 хотя бы ведёт с норвежками схватку за квоту на следующий год, то мужская уже ни за что не борется. Печальную для биатлонистов Олимпиаду все уже пытаются забыть. Зацепиться за что-то значимое в Кубке мира невозможно. И даже Антону Шипулин по большому счёту нечего доказывать — золотую медаль в Контиолахти он добыл, а больше никаких перспектив нет, да и его форма явно пошла на спад. Можно ли было в такой ситуации устроить молодёжи проверку боем? Нет. Это была бы не сборная России.

Сборная России — это когда Бабикова и Елисеева буквально мучают на лыжне. Они не готовы, они выдохлись — это видно. Так зачем же вгонять в тоску зрителей и в депрессию самих спортсменов? Сборная России — это когда подзабытые уже зрителем Малышко и Гараничев выходят на пик формы к концу марта. Не иначе как к этапу Кубка мира в Тюмени все четыре года специально готовились. Сборная — это когда самое интересное для российского болельщика — разборка Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё в битве за Большой хрустальный глобус.

Ускорение, ставшее ошибкой

Л’Абе-Лунд, выигравший спринт во многом из-за того, что Мартен Фуркад по собственной вине рухнул на финише, стартовал с небольшим просветом, однако тройка его преследователей быстро ликвидировала отставание, и на стрельбище одновременно с победителем спринта пришли Бё, Фуркад и Эберхард. Однако, как оказалось, стартовое ускорение было ошибкой: и Бё, и Фуркад своими первыми выстрелами промахнулись. Эберхард же вовсе вычеркнул себя из числа претендентов на высокие места — промахнулся сразу четыре раза!

А Л’Абе-Лунд был безупречен и остался на первом месте. Следом за ним со стрельбища ушёл немец Пайффер, а дальше с отставанием в десять секунд — пробежавшие по кругу Фуркад, Бё и присоединившийся к ним россиянин — Евгений Гараничев. У Малышко стрельба не заладилась сразу: он допустил сразу три ошибки на рубеже и откатился в самый конец пелотона, а Шипулин и Цветков, напротив, были безупречны и смогли чуть приблизиться к лидеру гонки.

Решил — и убежал

На втором круге лидеры друг друга не догоняли — отрыв Л’Абе-Лунда от Пайффера неизменно составлял десять секунд. Ровно столько же немец выигрывал у двух лидеров Кубка мира и уверенно работавшего в их темпе Гараничева. Однако стрельба перевернула всё с ног на голову: ветерок спутал карты четырём спортсменам из первой пятёрки. Лишь Мартен Фуркад отправил в цель все пять выстрелов и вышел на первое место. Л’Абе-Лунд и Пайффер пробежали по штрафному кругу и помчались за французом в погоню, а четвёртым стал Антон Шипулин.

Гараничев на втором огневом рубеже промахнулся один раз, Йоханнес Бё — два, однако скорость на дистанции позволяла им смотреть в сторону пьедестала и даже сокращать отставание от всех, кроме Мартена Фуркада. Француз почувствовал, что может уйти в отрыв и буквально за полтора километра превратил семь секунд преимущества в 20, получив возможность даже допустить один промах на огневом рубеже. У Дмитрия Малышко гонка совсем не ладилась, а Максим Цветков боролся уже за первую десятку — вторая стрельба у него также вышла безупречной.

Как россияне зажали Бё Правом на ошибку Фуркад воспользовался уже на третьей стрельбе. Французу не хватило запаса времени, чтобы покинуть штрафной круг первым, однако преимущество Л’Абе-Лунда было эфемерным — менее секунды. А за их спинами за тройку боролись Лукас Хофер из Италии и Антон Шипулин, который в гонке преследования выглядел значительно лучше, чем в спринте. Арнд Пайффер, допустив промах на третьем огневом рубеже, отвалился от группы лидеров, а Йоханнес Бё, наоборот, подтянулся — он мчал по дистанции между Шипулиным и Цветковым.

Впрочем, тягаться со стремительным норвежцем лидер сборной России не мог. Бё за несколько сотен метров догнал и Хофера, и Шипулина. А в лидирующей паре попытку ускориться предпринял Фуркад. Но Л’Абе-Лунд держался молодцом — он почти выдержал темп француза, и на огневой рубеж пришёл в пяти секундах позади. Интрига в гонке жила.

Вместо Антона порадует Максим

Но жила недолго. Мартен Фуркад отправил в цель все пять выстрелов на заключительной «стойке», а выдохшийся Л’Абе-Лунд промахнулся дважды и лишился даже шансов на медаль. Главным претендентом на серебро стал Лукас Хофер, который снова обошёлся без ошибок в стрельбе. Бё и Шипулин промахнулись по разу и включились в сражение за бронзовую награду. Однако первые метры заключительного круга показали, что Шипулин тягаться с Бё не готов.

Антон российских болельщиков не радовал, а Максим — вполне. Цветков, стартовавший аж с 28-й позиции, безупречно прошёл все огневые рубежи и вихрем ворвавшегося в первую пятёрку. Более того, на последнем круге Цветков даже обогнал Шипулина и остановился в шаге от пьедестала. Йоханнес Бё без труда обеспечил себе бронзу, Хофер сохранил серебро, а Фуркад после перерыва вернулся на верхнюю ступень пьедестала почёта, попутно увеличив свой отрыв от норвежского преследователя. Впрочем, шансы отыграться в Тюмени у Бё ещё есть, пусть и небольшие.