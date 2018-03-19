Ещё
Губерниев: Шипулин дикий самоед, что ему здорово мешает, но другого у нас нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев: Шипулин дикий самоед, что ему здорово мешает, но другого у нас нет 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» поделился впечатлениями от этапа Кубка мира в Хольменколлене и оценил атмосферу в сборной России.
«Невзирая на все трудности, споры и замечания в российском биатлоне, в марте заметна биатлонная команда. Ребята стали нежнее и трепетнее относиться друг к другу. Мы записали прекрасное интервью с Максимом Цветковым. Антон Шипулин опять расстраивается. На пьедестале после эстафеты он стоял мрачнее тучи. Он дикий самоед, что ему здорово мешает, но другого Шипулина у нас нет. Это наш лидер. Теперь у нас в команде есть лидер и есть капитан. Цветков сразу как-то повзрослел и помудрел за последние несколько недель. Ребята молодцы, что завоевали бронзовую медаль. Конечно, я болел за серебро, но австрийцы заслужили стать вторыми. В женской команде Кайшева дважды была восьмой, что тоже хорошо.
Нужно быть совсем не понимающим в биатлоне человеком, чтобы критиковать Антона Шипулина. Спасибо, что он у нас вообще есть. Человек, который выступает долгое время на высочайшем уровне. Это спорт высших достижений! Я благодарен за все положительные моменты, которые дарит нам Антон. Есть вещи, которые получаются, есть которые не получаются. Соперники тоже не дремлют, и Эберхард — один из лучших лыжников в биатлонной элите. Антон готовился к Олимпиаде, но сейчас у него объективный спад, о котором он предупреждал. Эмоционально он подвержен таким колебаниям, но настраивается и борется, ведёт за собой остальных. Конечно, Шипулин нужен российскому спорту и российскому биатлону", — написал Губерниев.
Колонка Дмитрия Губерниева доступна на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
Гурьев — о форме Шипулина: жёсткие тренировки Крючкова привели к коллапсу Просвирнова — серебряный призёр чемпионата мира по шорт-треку Цветков: сделал ошибку, что встал за Шипулиным, ему сегодня было тяжело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение