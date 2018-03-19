Владимир Якушев: политика — это политика, а спорт — это спорт

Как известно, не так давно российских спортсменов обвинили в употреблении допинга. В связи с этим о бойкоте финального этапа Кубка мира по биатлону заявили представители Чехии, США, Украины и Канады.

— Политика — это политика, а спорт — это спорт. Например, украинские биатлонисты были вынуждены подчиниться тем указаниям, которые они получили. Мы их понимаем. Чисто по-спортивному у нас нормальные отношения, — отметил Владимир Якушев

Но несмотря на их отказ от участия в этапе Кубка мира по биатлону, гонки в «Жемчужине Сибири» будут захватывающими, так как основные лидеры мирового биатлона все же приедут, — отметил губернатор тюменской области Владимир Якушев.

— Отсутствие любого спортсмена — это минус, это неправильно. Нельзя махнуть рукой и сказать, что мы ничего не потеряли. Но основные лидеры мирового биатлона в Тюмень приедут, и будут бороться за победу. Предстоит серьезная схватка за Хрустальные глобусы — как среди мужчин, так и среди женщин. Поэтому интрига сохраняется. Думаю, соревнования будут интересными и красивыми, — поделился Владимир Якушев.

Решающий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта.

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Использовано фото с сайта https://tyumen.ponominalu.ru