«Все отлично». Глава IBU оценил готовность Тюмени к этапу Кубка мира по биатлону

Владимир Якушев пообещал, что в регионе будет сделано все необходимое, чтобы состоялся настоящий биатлонный праздник. Губернатор выразил надежду, что от мероприятия у всех останутся только позитивные эмоции.

«Погода стоит замечательная, выпал свежий снег, что нам тоже помогло. Болельщики с нетерпением ждут начала соревнований, билеты раскуплены», — заявил Якушев.

В свою очередь, Бессеберг высоко оценил работу, проделанную оргкомитетом соревнований, а также условия инфраструктуру.

«Вчера осмотрели места проживания и питания спортсменов, все отлично», — подчеркнул глава IBU.

Напомним, девятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. В четверг, 22 марта, состоится спринт среди мужчин, 23 марта — спринт среди женщин, 24 марта гонка преследования у мужчин и женский пасьют, 25 марта — мужской и женский масс-старт. На днях тренерский штаб озвучил состав сборной России.