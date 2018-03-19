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Бьорндален примет участие в этапе КМ в Тюмени
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Бьорндален примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален вошел в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в Норвежской ассоциации биатлона.
Помимо Бьорндалена, в Тюмени выступят норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эрленн Бьёнтегор, Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Л'Абе-Лунд, Фредрик Йесбакк, Ветле Шостад Кристиансен. В женскую сборную Норвегии вошли Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Сюннёве Сулемдал, Ингрид Тандревольд и Хильде Фенне.
Бьорндален за карьеру завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую). Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, на его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. 44-летний спортсмен не смог отобраться на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане по спортивному принципу.
Ранее сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. Против бойкота выступили пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад, чемпионка мира финка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер.
Этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.
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