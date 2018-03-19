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Военнослужащий ЦВО выиграл две гонки подряд на первенстве России по биатлону среди юношей
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Военнослужащий ЦВО выиграл две гонки подряд на первенстве России по биатлону среди юношей 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Рядовой Даниил Серохвостов из самарской спортивной роты победил в спринтерской гонке на 7,5 км и гонке преследования на 10 км.
Солдат из самарской спортивной роты ЦСКА выиграл две гонки подряд на первенстве России по биатлону среди юношей, которое проходило в Екатеринбурге в минувшие выходные.
Военнослужащий Даниил Серохвостов начал с победы в спринтерской гонке на 7,5 км. Допустив всего один промах на стойке, спортсмен пришел к финишу с комфортным отрывом в 23 секунды. Это преимущество позволило ему выиграть и гонку преследования на 10 км, хотя в самом начале гонки солдат допустил четыре промаха.
Спортрота в Самаре является специальным воинским подразделением Минобороны России, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов Центрального военного округа.
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