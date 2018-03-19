Бэйли: впервые за последние 20 лет проведу День благодарения в США

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, завершивший карьеру после этапа Кубка мира в Хольменколлене, (Норвегия) рассказал о своих эмоциях после заключительной гонки.

«Я испытываю разные чувства. После окончания своего этапа меня переполняли эмоции, я понимал, что это — конец гонки, что в последний раз меня встречают зрители и партнёры по команде. Но потом я подумал о том, что наши ребята и дальше будут участвовать в гонках, жизнь продолжается. Это — хорошее время, чтобы завершить карьеру», — приводит слова Бэйли «твиттер» IBU.

«После окончания карьеры я смогу меньше путешествовать, больше времени проводить дома. Пожалуй, я впервые за последние 20 лет проведу День благодарения в США», — заключил Бэйли.