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Бэйли: впервые за последние 20 лет проведу День благодарения в США
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Бэйли: впервые за последние 20 лет проведу День благодарения в США 

Чемпионат.com 7 часов назад
Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, завершивший карьеру после этапа Кубка мира в Хольменколлене, (Норвегия) рассказал о своих эмоциях после заключительной гонки.
«Я испытываю разные чувства. После окончания своего этапа меня переполняли эмоции, я понимал, что это — конец гонки, что в последний раз меня встречают зрители и партнёры по команде. Но потом я подумал о том, что наши ребята и дальше будут участвовать в гонках, жизнь продолжается. Это — хорошее время, чтобы завершить карьеру», — приводит слова Бэйли «твиттер» IBU.
«После окончания карьеры я смогу меньше путешествовать, больше времени проводить дома. Пожалуй, я впервые за последние 20 лет проведу День благодарения в США», — заключил Бэйли.
Сборная США в мужской эстафете в Хольменколлене заняла 7-е место. Американцы отказались от поездки на этап Кубка мира в Тюмень. Кроме 36-летнего Бэйли карьеру завершил и его соотечественник Тим Бурк, который также принимал участие в эстафете.
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