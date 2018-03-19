Чешский биатлонист Ярослав Соукуп завершил карьеру 

18 марта Соукуп принял участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Сборная Чехии заняла 10-е место в эстафете.
Соукуп выиграл две медали на Олимпийских играх в Сочи. Чешский биатлонист стал бронзовым призёром в спринте и серебряным призёром в смешанной эстафете. На чемпионатах мира Соукуп дважды занимал третье место.
Чешская сборная бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени, поэтому заключительная гонка в Хольменколлене стала для Соукупа последней в карьере. Также после мужской эстафеты завершили карьеру американцы Лоуэлл Бэйли и Тим Бурк.