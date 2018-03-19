Чешский биатлонист Ярослав Соукуп завершил карьеру

18 марта Соукуп принял участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Сборная Чехии заняла 10-е место в эстафете.

Соукуп выиграл две медали на Олимпийских играх в Сочи. Чешский биатлонист стал бронзовым призёром в спринте и серебряным призёром в смешанной эстафете. На чемпионатах мира Соукуп дважды занимал третье место.