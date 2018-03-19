Биатлонист Фуркад: бойкот этапа КМ в Тюмени — это не мой выбор

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не поддерживает тех биатлонистов, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. «Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион», — приводит слова Фуркада «Тюменская газета».

Спортсмен отметил, что хочет показать хорошие результаты и удачно завершить сезон.

«Не хочу комментировать бойкоты этапа со стороны США, Чехии и Канады. Думаю, что каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться», — заявил Фуркад.

Ранее Фуркад попрощался с завершившей карьеру соотечественницей фразой Терминатора.