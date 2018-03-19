Ещё
Биатлонист Фуркад: бойкот этапа КМ в Тюмени — это не мой выбор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонист Фуркад: бойкот этапа КМ в Тюмени — это не мой выбор 

RT на русском 7 часов назад
Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не поддерживает тех биатлонистов, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. «Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион», — приводит слова Фуркада «Тюменская газета».
Спортсмен отметил, что хочет показать хорошие результаты и удачно завершить сезон.
«Не хочу комментировать бойкоты этапа со стороны США, Чехии и Канады. Думаю, что каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться», — заявил Фуркад.
Ранее Фуркад попрощался с завершившей карьеру соотечественницей фразой Терминатора.
RT на русском: последние новости
Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира Бессеберг считает, что Бьорндален может стать его преемником на посту главы IBU Биатлонист Бьорндален примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972129
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение