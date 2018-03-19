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Джима, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
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Джима, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона 

Советский спорт 6 часов назад
«Существует стереотип, что Олимпийские игры — самый главный старт. На самом деле Олимпиада настолько непредсказуема, что если в сезоне есть 40 стартов и в каком-то из них себя можно проявить, то на Олимпиаде есть только четыре личные гонки.
Ну и сами понимаете, не всегда может неделя, день совпасть, еще что то. В этом году также были нежданные прорывы на Олимпийских играх, которых не до, не после Игр мы не видели, а именно там они были. Это Олимпиада, можно готовиться только к ней, но накануне как я заболеть и все.
Я думаю, что, скорее всего это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше», — цитирует Джиму Xsport.ua.
27-летняя Юлия Джима — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете, четырехкратная чемпионка Европы. Трижды выигрывала в эстафете на этапах Кубка мира.
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