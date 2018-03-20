Ещё
Колобков возмутился результатами сборной России по биатлону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков возмутился результатами сборной России по биатлону 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр спорта России Павел Колобков высказался о ситуации в сборной России по биатлону. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Результаты последних лет соответствовали тому, что мы увидели сейчас. И дело не в том, что в Олимпиаде у нас участвовали всего четыре биатлониста. С учетом того, сколько сделано для биатлона в нашей стране, сколько людей им занимается, сколько баз построено, они обязаны выступать лучше. Начинается новый олимпийский цикл, и нам с Союзом биатлонистов России предстоит большая работа", — заявил министр спорта.
"Тренеров всегда было много, все заслуженные, все с хорошими результатами. Тот же Вольфганг Пихлер со шведами показал, что он реально за короткий промежуток времени способен добиваться успеха.
В России он работал на протяжении долгого времени, а вот почему у него здесь не получилось, тоже серьезный вопрос.
К биатлону всегда пристальное внимание, это определенное давление, но все это не оправдывает сегодняшних результатов", — заявил Колобков, добавив, что сборная России обязана выступать лучше.
На Играх-2018 сборная России осталась без медалей в биатлоне впервые в истории зимних Олимпиад.
Ранее заслуженный тренер СССР Александр Привал сравнил российских биатлонистов с загнанными лошадьми.
Газета.Ru: последние новости
Российских биатлонистов сравнили с загнанными лошадьми Чешская биатлонистка Коукалова продает золото Кубка мира в Рупольдинге Бьорндален предельно мотивирован на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018209
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой2
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение