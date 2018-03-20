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Николай Круглов: От Шипулина не стоит ожидать стабильных выступлений в Тюмени
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Николай Круглов: От Шипулина не стоит ожидать стабильных выступлений в Тюмени 

Советский спорт 6 часов назад
«Теоретически можно рассчитывать на точечный всплеск, на одну, максимум две гонки. Но ожидать от спортсмена стабильных выступлений в таком состоянии не стоит. Вообще спортивная форма всегда непостоянна. У каждого случаются пики и падения. Антон сейчас находится на спуске и сам это признает. Перед этапом в Тюмени ему остается только попытаться как-то стабилизировать свое состояние, сохранить хорошее самочувствие. Остается надеяться, что родные стены Шипулину также помогут. Другого рецепта успеха я не вижу», — приводит слова Круглова RT.
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