Николай Круглов: От Шипулина не стоит ожидать стабильных выступлений в Тюмени 

«Теоретически можно рассчитывать на точечный всплеск, на одну, максимум две гонки. Но ожидать от спортсмена стабильных выступлений в таком состоянии не стоит. Вообще спортивная форма всегда непостоянна. У каждого случаются пики и падения. Антон сейчас находится на спуске и сам это признает. Перед этапом в Тюмени ему остается только попытаться как-то стабилизировать свое состояние, сохранить хорошее самочувствие. Остается надеяться, что родные стены Шипулину также помогут. Другого рецепта успеха я не вижу», — приводит слова Круглова RT.