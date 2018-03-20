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Четырехкратный чемпион мира: Шипулин находится на спуске
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Четырехкратный чемпион мира: Шипулин находится на спуске 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил состояние российского спортсмена Антона Шипулина. Слова эксперта приводит RT.
"Так оно и есть. Вообще спортивная форма всегда непостоянна. У каждого случаются пики и падения. Антон сейчас находится на спуске и сам это признает.
Перед этапом в Тюмени ему остается только попытаться как-то стабилизировать свое состояние, сохранить хорошее самочувствие. Остается надеяться, что родные стены Шипулину также помогут. Другого рецепта успеха я не вижу", — сказал Круглов.
Ранее сообщалось, что Шипулин заявил об отсутствии сил на эстафету, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.
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