Круглов: сборной России по биатлону необходимо активнее проводить ротацию 

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов рассказал, почему тренерский штаб доверяет место в эстафете сборной России Антону Бабикову, несмотря на откровенно слабые выступления спортсмена. Слова эксперта приводит RT "А какая есть альтернатива Антону? Тот же Матвей Елисеев выглядел еще менее убедительно. Александр Логинов в Норвегию не приехал из-за проблем с визой. Евгений Гараничев в эстафетах испытывает те же психологические сложности, что и Дарья Виролайнен. А больше назвать и некого.
На мой взгляд, необходимо активнее проводить ротацию в первой сборной и пробовать в составе ребят, выступающих на Кубке IBU", — сказа Круглов.
Ранее сообщалось, что Бабиков допустил промах из-за крика российского болельщика.