Круглов: сборной России по биатлону необходимо активнее проводить ротацию

На мой взгляд, необходимо активнее проводить ротацию в первой сборной и пробовать в составе ребят, выступающих на Кубке IBU", — сказа Круглов.

Ранее сообщалось, что Бабиков допустил промах из-за крика российского болельщика.