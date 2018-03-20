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Круглов: сборной России по биатлону необходимо активнее проводить ротацию
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Круглов: сборной России по биатлону необходимо активнее проводить ротацию 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов рассказал, почему тренерский штаб доверяет место в эстафете сборной России Антону Бабикову, несмотря на откровенно слабые выступления спортсмена. Слова эксперта приводит RT  "А какая есть альтернатива Антону? Тот же Матвей Елисеев выглядел еще менее убедительно. Александр Логинов в Норвегию не приехал из-за проблем с визой. Евгений Гараничев в эстафетах испытывает те же психологические сложности, что и Дарья Виролайнен. А больше назвать и некого.
На мой взгляд, необходимо активнее проводить ротацию в первой сборной и пробовать в составе ребят, выступающих на Кубке IBU", — сказа Круглов.
Ранее сообщалось, что Бабиков допустил промах из-за крика российского болельщика.
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