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Братья Бе считают, что Бьорндален не завершит карьеру после окончания сезона
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Братья Бе считают, что Бьорндален не завершит карьеру после окончания сезона 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает, что Оле Эйнар Бьорндален продолжит карьеру и после окончания нынешнего сезона. 44-летний спортсмен еще не говорил о своих планах на будущее.
— Сердце мне подсказывает, что он продолжит, — цитирует NTB Бе-младшего. — Мы видим, что он любит тренировки, любит лыжи, биатлон. Я не думаю, что у него есть причины заканчивать карьеру. Если бы у него были мысли о завершении карьеры, он сделал бы это еще после Олимпиады в Сочи или чемпионата мира в Холменколлене.
С ним согласен старший брат Тарьей Бе.
— Я думаю, что он продолжит карьеру, но пока ничего нам не говорит, — подчеркнул Бе-старший. — Сложно угадать его намерения. Он не раскрывает карты. Но биатлон он обожает. Полагаю, сейчас он думает о том, что сезон сложился не так, как планировалось.
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