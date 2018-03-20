Братья Бе считают, что Бьорндален не завершит карьеру после окончания сезона

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает, что Оле Эйнар Бьорндален продолжит карьеру и после окончания нынешнего сезона. 44-летний спортсмен еще не говорил о своих планах на будущее.

— Сердце мне подсказывает, что он продолжит, — цитирует NTB Бе-младшего. — Мы видим, что он любит тренировки, любит лыжи, биатлон. Я не думаю, что у него есть причины заканчивать карьеру. Если бы у него были мысли о завершении карьеры, он сделал бы это еще после Олимпиады в Сочи или чемпионата мира в Холменколлене.

С ним согласен старший брат Тарьей Бе.

— Я думаю, что он продолжит карьеру, но пока ничего нам не говорит, — подчеркнул Бе-старший. — Сложно угадать его намерения. Он не раскрывает карты. Но биатлон он обожает. Полагаю, сейчас он думает о том, что сезон сложился не так, как планировалось.