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Мартен Фуркад: мне сбили прицел у винтовки накануне этапа в Холменколлене
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Мартен Фуркад: мне сбили прицел у винтовки накануне этапа в Холменколлене 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что накануне старта на соревнованиях в норвежском Холменколлене неизвестные сбили ему прицел. При этом француз отметил, что никого не подозревает и продолжает доверять своим коллегам.
"Когда мой тренер ушел, я решил проверить свою винтовку и заметил, что прицел винтовки полностью скручен, — сказал Фуркад, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на NRK. — Конечно, я никого не виню в биатлонной семье за этот момент. Но хотя я и доверяю всем, но теперь буду внимательнее присматривать за своей винтовкой в оставшейся части сезона".
"Я не исключаю, что мог и сам сбить прицел во время чистки винтовки. Однако если кто-то хотел мне навредить наверняка, то это нужно делать уже после пристрелки, перед самым началом гонки. Впрочем, эта ситуация все равно загадка".
Напомним, что на этапе Кубка мира в Холменколлене Фуркад финишировал на первом месте, опередив ближайшего преследователя на 18,1 секунды. Во время гонки француз допустил два промаха на четырех огневых рубежах.
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