Ещё
Норвежец Йоханнес Бё не видит угроз безопасности в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Норвежец Йоханнес Бё не видит угроз безопасности в России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отказ нескольких сборных от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. По его словам, безопасности спортсменов ничто не угрожает, передает "Советский спорт".
"Наверное, они общались с теми, кто согласен с ними, но я об этом не знаю. Я не чувствую себя небезопасно. IBU забирает допинг-пробы из России, они делали так много лет. Это хорошая безопасность для нас", — приводит слова Бё NRK.
Ранее чешский биатлонист Михал Крчмар поддержал решение своей сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за опасения подмены допинг-проб спортсменов.
Газета.Ru: последние новости
Бьорндален предельно мотивирован на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени Четырехкратный чемпион мира: Шипулин находится на спуске Круглов: сборной России по биатлону необходимо активнее проводить ротацию
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018333
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение