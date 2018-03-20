Норвежец Йоханнес Бё не видит угроз безопасности в России

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отказ нескольких сборных от участия в заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. По его словам, безопасности спортсменов ничто не угрожает, передает "Советский спорт"

"Наверное, они общались с теми, кто согласен с ними, но я об этом не знаю. Я не чувствую себя небезопасно. IBU забирает допинг-пробы из России, они делали так много лет. Это хорошая безопасность для нас", — приводит слова Бё NRK.