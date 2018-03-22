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Норвежский биатлонист Бё включил Шипулина в свою идеальную эстафетную четвёрку
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Норвежский биатлонист Бё включил Шипулина в свою идеальную эстафетную четвёрку 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Норвежец Йоханнес Бё назвал идеальную четвёрку биатлонистов для эстафеты. «Я бы выбрал себя, своего брата Тарьея, Мартена Фуркада и Антона Шипулина», — приводит слова Бё «Матч ТВ».
Норвежец также рассказал, какая самая странная вещь случалась с ним во время посещения России.
«Тут всегда очень странно. Холодно и не так много людей. Но когда начинается биатлон, то на него съезжает вся страна. Выглядит так, как будто мы находимся в очень крупном мегаполисе», — заявил спортсмен.
Ранее Шипулин оценил своё состояние перед стартом заключительного этапа Кубка мира сезона-2017/18, который пройдёт в Тюмени.
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