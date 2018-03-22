Норвежский биатлонист Бё включил Шипулина в свою идеальную эстафетную четвёрку

Норвежец Йоханнес Бё назвал идеальную четвёрку биатлонистов для эстафеты. «Я бы выбрал себя, своего брата Тарьея, Мартена Фуркада и Антона Шипулина », — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Норвежец также рассказал, какая самая странная вещь случалась с ним во время посещения России.

«Тут всегда очень странно. Холодно и не так много людей. Но когда начинается биатлон, то на него съезжает вся страна. Выглядит так, как будто мы находимся в очень крупном мегаполисе», — заявил спортсмен.

Ранее Шипулин оценил своё состояние перед стартом заключительного этапа Кубка мира сезона-2017/18, который пройдёт в Тюмени.