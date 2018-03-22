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Биатлон. Кубок мира-2017/18. 9-й этап. Хольменколлен. Трансляция 22 марта
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Биатлон. Кубок мира-2017/18. 9-й этап. Хольменколлен. Трансляция 22 марта 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Все события 22 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
ГОНКИ ДНЯ: *** 16:45 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ *** Общий зачёт Кубка мира. Календарь. Мужчины Общий зачёт Кубка мира. Календарь. Женщины
ОНЛАЙН ДНЯ  15:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Кубок мира по биатлону сезона-2017/18 завершается, осталось провести лишь один этап — в Тюмени. Тот самый этап, который проклинали, бойкотировали, боялись и мечтали уничтожить. Недобоялись, недомечтали, в общем. Этап на «Жемчужине Сибири» стартует с мужской спринтерской гонки. «Чемпионат» начинает свою традиционную онлайн-трансляцию с биатлонного стадиона. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!
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