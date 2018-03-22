Биатлон. Кубок мира-2017/18. 9-й этап. Хольменколлен. Трансляция 22 марта

Все события 22 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.

ГОНКИ ДНЯ: *** 16:45 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ *** Общий зачёт Кубка мира. Календарь. Мужчины Общий зачёт Кубка мира. Календарь. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ 15:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Кубок мира по биатлону сезона-2017/18 завершается, осталось провести лишь один этап — в Тюмени. Тот самый этап, который проклинали, бойкотировали, боялись и мечтали уничтожить. Недобоялись, недомечтали, в общем. Этап на «Жемчужине Сибири» стартует с мужской спринтерской гонки. «Чемпионат» начинает свою традиционную онлайн-трансляцию с биатлонного стадиона. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!