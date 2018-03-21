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Биатлонист Слепов не выступит на домашнем этапе Кубка мира
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Биатлонист Слепов не выступит на домашнем этапе Кубка мира 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная России по биатлону понесла неожиданную потерю за два дня до старта домашнего этапа Кубка мира в Тюмени. Старты на биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири» пропустит Алексей Слепов. Он собирается форсировать подготовку к чемпионату России.
Как уже сообщали Вести.Ru, за команду России побегут Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Игорь Малиновский и Петр Пащенко. Программу соревнований в рамках тюменского этапа Кубка мира-2017-2018 откроет мужской спринт.
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