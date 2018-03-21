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Шаманов: разговор Путина и Трампа дает шанс для дальнейшего диалога с США
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Шаманов: разговор Путина и Трампа дает шанс для дальнейшего диалога с США 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА ДАЕТ ШАНС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДИАЛОГА С США ПО ВОЕННЫМ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ — ШАМАНОВ
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