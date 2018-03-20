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Слуцкий заявил, что Трамп поступил как воспитанный человек
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Слуцкий заявил, что Трамп поступил как воспитанный человек 

РИА Новости 4 часа назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ПОСТУПИЛ КАК ВОСПИТАННЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОЗДРАВИВ ПУТИНА, НО С ВЫВОДАМИ ОБ УЛУЧШЕНИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ СПЕШИТЬ НЕ СТОИТ — СЛУЦКИЙ
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