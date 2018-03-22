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Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений с Китаем
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Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений с Китаем 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О ВВЕДЕНИИ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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