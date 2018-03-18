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Фуркад не чувствует себя уверенным в борьбе с норвежцем Бе
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Фуркад не чувствует себя уверенным в борьбе с норвежцем Бе 

Газета.Ru 18 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Француз Мартен Фуркад выразил неуверенность в борьбе с норвежцем Йоханнесом Бе за победу в общем зачете Кубка мира. Его слова приводит L'Equipe.
"Гонка преследования далась тяжело, прежде всего, с точки зрения психологии, потому что слишком многое на кону. Мы с Йоханнесом в любом случае оглядываемся друг на друга. Сейчас я опережаю его почти на 50 очков. Это много, но в то же время достаточно одной гонки, чтобы все изменилось", — сказал Фуркад.
Также он добавил, что Олимпиада далась ему легче, чем Кубок мира.
"Журналисты часто спрашивают, что выиграть сложнее: Кубок мира или Олимпиаду. Лично для меня бороться за Большой хрустальный глобус гораздо труднее как раз в плане концентрации и психологии", — отметил спортсмен.
Ранее Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Норвегии.
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