Российский биатлонист Алексей Слепов не выступит на заключительном в сезоне этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Об этом сообщает пресс— служба Союза биатлонистов России.
"Алексей Слепов пропустит этап Кубка мира в Тюмени. Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату России в Ханты-Мансийске", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Слепов, а также Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко вошли в состав сборной России на этап в Тюмени.
Соревнования пройдут с 22 по 25 марта, в программе соревнований — спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты.