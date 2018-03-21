Кузбасские пловцы привезли с соревнований по плаванию 30 медалей

Спортсмены из Кемеровской области привезли 30 медалей с Чемпионата СФО по плаванию среди взрослых и юниоров.

По информации пресс-службы областной администрации, старты проходили с 12 по 15 марта в Абакане. В соревнованиях принимали участие 372 спортсмена из 9 регионов страны, Кемеровскую область представляли 68 спортсменов. В общей сложности, кузбасские спортсмены завоевали 30 различных медалей.

Так, новокузнечанка Александра Сабитова завоевала золото на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем, серебро на дистанции 50 м баттерфляем. Новокузнечанин Владимир Кудряшов выиграл 100 м и 200 м баттерфляем. Александр Жигалов одержал победуна дистанциях 50 м и 200 м брассом, а также 400 м комплексным плаванием.

Кроме этого, команда Кемеровской области заняла втрое место в эстафете 4 х 200 м вольным стилем среди мужчин, «бронзу» в эстафете 4 х 100 вольным стилем среди мужчин, в эстафете 4 х 100 м комплексным плаванием среди женщин и в эстафете 4 х 100 вольным стилем среди женщин.