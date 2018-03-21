Йоханнес Бе: Выигрыш Кубка мира сопоставим с завоеванием золотой медали на Олимпиаде

Завтра, 22 марта, в Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира. Мужской спринт состоится в 16:45 мск.

«Я постараюсь выступить без ошибок, и тогда посмотрим на результат. Надеюсь, что моя точная стрельба заставит Фуркада понервничать. Я понимаю, что бороться с ним будет сложно, но у меня есть шанс выиграть Кубок мира. Стать лучшим в течение сезона очень важно. Я считаю, что выигрыш Кубка мира по своему уровню сопоставим с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх. Особенно если на Кубке мира наблюдается такая высокая конкуренция, как в нынешнем сезоне. Оставлю все силы на трассе, чтобы победить. До конца сезона остаётся всего три гонки, нужно выложиться до конца», — цитирует Бе NRK.

В общем зачете Кубка мира Фуркад опережает норвежца на 49 очков.