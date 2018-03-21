Оливье Ниггли: «Решение IBU оставить этап в Тюмени не противоречи кодексу ВАДА»

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли подчеркнул, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) не лишать Тюмень права проведения этапа Кубка мира-2018 не противоречит кодексу агентства. Ранее ВАДА в связи с допинговой ситуацией рекомендовало международным федерациям рассмотреть вариант переноса турниров из России. Этап в Тюмени пройдет, как и было запланировано, с 22 по 25 марта.

— Турнир в Тюмени — часть календаря Международного союза биатлонистов, мы думаем, что оставить этот турнир — не лучший сигнал, но это решение не противоречит кодексу. Реакция спортсменов говорит сама за себя, — цитирует «Р-Спорт» Ниггли.

Ранее стало известно, что федерации биатлона США, Чехии, Канады и Украины бойкотируют этап в России.