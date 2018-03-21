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Оливье Ниггли: «Решение IBU оставить этап в Тюмени не противоречи кодексу ВАДА»
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Оливье Ниггли: «Решение IBU оставить этап в Тюмени не противоречи кодексу ВАДА» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли подчеркнул, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) не лишать Тюмень права проведения этапа Кубка мира-2018 не противоречит кодексу агентства. Ранее ВАДА в связи с допинговой ситуацией рекомендовало международным федерациям рассмотреть вариант переноса турниров из России. Этап в Тюмени пройдет, как и было запланировано, с 22 по 25 марта.
— Турнир в Тюмени — часть календаря Международного союза биатлонистов, мы думаем, что оставить этот турнир — не лучший сигнал, но это решение не противоречит кодексу. Реакция спортсменов говорит сама за себя, — цитирует «Р-Спорт» Ниггли.
Ранее стало известно, что федерации биатлона США, Чехии, Канады и Украины бойкотируют этап в России.
Спорт-Экспресс: последние новости
Лоуэлл Бэйли: "Спортсменов заставляют ехать в Тюмень, хотя многие этого не хотят" Анна Миленина: "Даже не задумывалась, что я семикратная чемпионка Параолимпиад" Тимофей Лапшин: "В Тюмени хочется пробежать в свое удовольствие, посмотреть, на какой результат я сейчас готов"
 Ещё 4 источника 
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