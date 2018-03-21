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WADA: соревнования в Тюмени не противоречат кодексу
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WADA: соревнования в Тюмени не противоречат кодексу 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: http://www.zimbio.com/
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени не противоречит кодексу. Об этом сообщает ТАСС.
«Соревнования в Тюмени — часть календаря Международного союза биатлонистов (IBU). Мы думаем, что оставить этот турнир — не лучший сигнал, но это решение не противоречит кодексу. Реакция спортсменов говорит сама за себя», — заявил Ниггли.
Ранее резидент WADA Крейг Риди сообщил, что вопрос с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет решен до начала Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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