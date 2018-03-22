Пидгрушная: в биатлоне есть лесбиянки, но не в нашей команде

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о спортсменах с нетрадиционной сексуальной ориентацией в биатлоне.

«Есть ли в биатлоне лесбиянки? Есть, но не у нас — у украинцев нет. Про все команды не знаю, но есть команды, где есть такие девчата. И по-моему, парни тоже.

Я не знаю, как им живётся, не была в их шкуре. У нас не бывает допинг-контроля по определению сексуальной принадлежности", — сказала Пидгрушная в эфире видеоканала «ОТДУШИВДУШУ» на YouTube.

Пидгрушная — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете и чемпионка мира 2013 года в спринте.