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Пидгрушная: в биатлоне есть лесбиянки, но не в нашей команде
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Пидгрушная: в биатлоне есть лесбиянки, но не в нашей команде 

Чемпионат.com 2 часа назад
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о спортсменах с нетрадиционной сексуальной ориентацией в биатлоне.
«Есть ли в биатлоне лесбиянки? Есть, но не у нас — у украинцев нет. Про все команды не знаю, но есть команды, где есть такие девчата. И по-моему, парни тоже.
Я не знаю, как им живётся, не была в их шкуре. У нас не бывает допинг-контроля по определению сексуальной принадлежности", — сказала Пидгрушная в эфире видеоканала «ОТДУШИВДУШУ» на YouTube.
Пидгрушная — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете и чемпионка мира 2013 года в спринте.
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