Пихлер — Содерхельму: «У него нет таланта»

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер ответил шведскому биатлонисту Тио Содерхельму, который раскритиковал его систему подготовки. По его словам, нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике. Спортсмен стал тренироваться у именитого специалиста после перехода из лыжных гонок в 2015 году, но с нового сезона готов снова поменять вид спорта.

— У кого-то есть талант, чтобы стать спортсменом мирового уровня. У кого-то его нет. Например, у Тио. У нет просто нет таланта в стрельбе. Он не может быть среди лучших. Он никогда не попадал даже в тридцатку на Кубке мира. Вот что я отвечу.

Я читал его слова. Нужно ли мне ему отвечать? Он получил от нас поддержку, но не использовал ее. Он недостаточно хотел достичь цели. В стрельбе у него нет способностей. Хотя он хороший товарищ по команде и помогал нам поначалу.

Ты ищешь ошибки у других, но не смотришь на себя. Ему не хватает крепких нервов во врнмя стрельбы. Это была самая большая проблема.