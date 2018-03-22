Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер ответил шведскому биатлонисту Тио Содерхельму, который раскритиковал его систему подготовки. По его словам, нельзя тренировать 15 спортсменов по одинаковой методике. Спортсмен стал тренироваться у именитого специалиста после перехода из лыжных гонок в 2015 году, но с нового сезона готов снова поменять вид спорта.
— У кого-то есть талант, чтобы стать спортсменом мирового уровня. У кого-то его нет. Например, у Тио. У нет просто нет таланта в стрельбе. Он не может быть среди лучших. Он никогда не попадал даже в тридцатку на Кубке мира. Вот что я отвечу.
Я читал его слова. Нужно ли мне ему отвечать? Он получил от нас поддержку, но не использовал ее. Он недостаточно хотел достичь цели. В стрельбе у него нет способностей. Хотя он хороший товарищ по команде и помогал нам поначалу.
Ты ищешь ошибки у других, но не смотришь на себя. Ему не хватает крепких нервов во врнмя стрельбы. Это была самая большая проблема.