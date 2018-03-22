Шипулин: первый послеолимпийский этап был неплохой, второй — ужасный

Российский биатлонист Антон Шипулин оценил своё состояние перед стартом девятого этапа Кубка мира в Тюмени.

«Самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное. Первый этап послеолимпийский был неплохой, второй — ужасный. Я надеюсь, что здесь будет что-то среднее. Стараемся выправить с тренером ситуацию, набрать более-менее нормальную форму.

Может быть, это не удастся сделать за такой короткий промежуток времени. Но всё равно, как говорится, дома и стены помогают. Здесь мои родные и близкие. Постараюсь выжать из себя по максимуму и показать хороший результат.

Нас всегда болельщики поддерживали, в Финляндии, я думаю, было 90% русских болельщиков. Здесь ожидается больше 20 тыс. человек — это будет для нас большой заряд эмоций», — сказал Шипулин.

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