Ещё
Шипулин: первый послеолимпийский этап был неплохой, второй — ужасный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин: первый послеолимпийский этап был неплохой, второй — ужасный 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Антон Шипулин оценил своё состояние перед стартом девятого этапа Кубка мира в Тюмени.
«Самочувствие после предыдущих двух этапов неоднозначное. Первый этап послеолимпийский был неплохой, второй — ужасный. Я надеюсь, что здесь будет что-то среднее. Стараемся выправить с тренером ситуацию, набрать более-менее нормальную форму.
Может быть, это не удастся сделать за такой короткий промежуток времени. Но всё равно, как говорится, дома и стены помогают. Здесь мои родные и близкие. Постараюсь выжать из себя по максимуму и показать хороший результат.
Нас всегда болельщики поддерживали, в Финляндии, я думаю, было 90% русских болельщиков. Здесь ожидается больше 20 тыс. человек — это будет для нас большой заряд эмоций», — сказал Шипулин.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Чемпионат.com: последние новости
Джима: не могу сказать на 100 %, что остаюсь или ухожу Биатлон. Кубок мира-2017/18. 9-й этап. Хольменколлен. Трансляция 22 марта Услугина: в такой снегопад в Тюмени могут вылезти тёмные лошадки
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК10
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России33
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение