Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Француз Мартен Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени. Дистанцию 10 км он преодолел за 25 минут 49 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Эта гонка стала первой в рамках Кубка мира, прошедшей в Тюмени. До этого соревнования в рамках Кубка мира в России принимали Мурманск, Новосибирск и Ханты-Мансийск. Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени.

Женский спринт в Тюмени пройдет в пятницу. Этап завершится в воскресенье.