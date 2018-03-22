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Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени
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Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Француз Мартен Фуркад занял первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени. Дистанцию 10 км он преодолел за 25 минут 49 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.
Второе место занял его соотечественник Симон Дестьё (отставание 33,2 секунды; 0 промахов), третьим стал швед Фредрик Линдстрём (+33,5; 0).
Эта гонка стала первой в рамках Кубка мира, прошедшей в Тюмени. До этого соревнования в рамках Кубка мира в России принимали Мурманск, Новосибирск и Ханты-Мансийск. Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени.
Женский спринт в Тюмени пройдет в пятницу. Этап завершится в воскресенье.
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