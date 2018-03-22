Услугина: в такой снегопад в Тюмени могут вылезти тёмные лошадки

Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала о трассе в Тюмени в сильный снегопад. 22 марта здесь стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 22 марта, состоится мужская спринтерская гонка, 23 марта — женская.

«Месяц назад мы бежали на Кубке России в точно такую же погоду, и результаты были непредсказуемы. Так что сегодня могут вылезти тёмные лошадки. Здесь совсем не лёгкая трасса, придётся поработать», — сказала Услугина.

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