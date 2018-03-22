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Услугина: в такой снегопад в Тюмени могут вылезти тёмные лошадки
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Услугина: в такой снегопад в Тюмени могут вылезти тёмные лошадки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала о трассе в Тюмени в сильный снегопад. 22 марта здесь стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 22 марта, состоится мужская спринтерская гонка, 23 марта — женская.
«Месяц назад мы бежали на Кубке России в точно такую же погоду, и результаты были непредсказуемы. Так что сегодня могут вылезти тёмные лошадки. Здесь совсем не лёгкая трасса, придётся поработать», — сказала Услугина.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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 Ещё 2 источника 
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