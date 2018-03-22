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Йоханнес Бё признался, что хотел бы быть похожим на Антона Шипулина
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Йоханнес Бё признался, что хотел бы быть похожим на Антона Шипулина 

RT на русском 2 часа назад
«На какую знаменитость я бы хотел быть похожим? Антон Шипулин. Он такой большой. Sexy man», — приводит слова норвежца «Матч ТВ».
Ранее Бё включил Шипулина в свою идеальную эстафетную четвёрку.
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