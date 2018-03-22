Ещё
Уле Эйнар Бьорндален: Судьба хрустального глобуса решена, Фуркад одержит седьмую победу подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уле Эйнар Бьорндален: Судьба хрустального глобуса решена, Фуркад одержит седьмую победу подряд 

Советский спорт 1 час назад
В общем зачете Кубка мира француз Мартен Фуркад идет на первом месте, опережая норвежца Йоханнеса Бе на 49 баллов.
«Судьба «Большого хрустального глобуса» уже решена. Мартен одерживает седьмую победу подряд. Он стабильный стрелок, у него хороший лыжный ход, и он выступает на этом уровне уже много лет. Седьмой кубок мира подряд — впечатляющее достижение. Только болезнь Фуркада может помешать ему победить. Это единственный шанс Йоханнеса», — считает Бьорндален, которого цитирует Yle.
Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.
Советский спорт: последние новости
Игорь Малиновский: Планирую выступать на Кубке мира на постоянной основе Ирина Услугина: В Тюмени могут вылезти темные лошадки Мартин Отченаш: Бойкот Кубка мира в Тюмени? Не нужно мешать политику и спорт
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК8
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение