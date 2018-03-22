Уле Эйнар Бьорндален: Судьба хрустального глобуса решена, Фуркад одержит седьмую победу подряд

В общем зачете Кубка мира француз Мартен Фуркад идет на первом месте, опережая норвежца Йоханнеса Бе на 49 баллов.

«Судьба «Большого хрустального глобуса» уже решена. Мартен одерживает седьмую победу подряд. Он стабильный стрелок, у него хороший лыжный ход, и он выступает на этом уровне уже много лет. Седьмой кубок мира подряд — впечатляющее достижение. Только болезнь Фуркада может помешать ему победить. Это единственный шанс Йоханнеса», — считает Бьорндален, которого цитирует Yle.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.