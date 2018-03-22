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Юрлова-Перхт: у меня со всеми хорошие отношения, я бы всем по «Глобусу» дала
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Юрлова-Перхт: у меня со всеми хорошие отношения, я бы всем по «Глобусу» дала 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделился ожиданиями от заключительного этапа Кубка мира, который стартует в Тюмени 22 марта.
«Я желаю всем девчонкам отличных гонок здесь, в Тюмени, в том числе себе. У меня нет приоритетов, я за каждую переживаю в отдельности, и со всеми у меня хорошие отношения. Я бы им всем по глобусу дала. Сейчас трасса в хорошем состоянии, то, что в первую половину дня успело выпасть, не сильно изменило её состояние, она жёсткая. Не знаю, как будет к вечеру и что будет завтра, надеюсь, ребята нам сегодня трассу утрамбуют», — сказала Юрлова-Перхт.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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