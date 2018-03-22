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Черезов: если Кузьмина победит в общем зачёте КМ, это будет её выдающийся сезон
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Черезов: если Кузьмина победит в общем зачёте КМ, это будет её выдающийся сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Трёхкратный чемпион мира, руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов рассказал о главных интригах заключительного этапа Кубка мира, который стартует в Тюмени 22 марта.
«Биатлонный сезон подходит к концу, заключительный этап проходит в Тюмени. Главная интрига этого сезона — сможет ли Мартен Фуркад одержать свою очередную, седьмую победу в общем зачёте. У Йоханнеса Бё есть все шансы этому помешать. А также сможет ли Антон Шипулин в четвёртый раз остаться в тройке общего зачёта Кубка мира.
В женском зачёте также идёт борьба за первое место, первую позицию пока занимает Настя Кузьмина. Второе — Кайса Мякяряйнен. Ещё не понятно до конца, сможет ли Настя удержать победу в общем зачёте. Это заключительный сезон в её карьере. Если она сможет это сделать, это будет выдающийся её сезон: она уже выиграла золото Олимпийских игр, третье.
Что касается нашей сборной, хочется обратить внимание на молодых ребят — Игоря Малиновского и Кристину Резцову, которые будут дебютировать. Хотелось бы, чтоб они себя проявили ярко», — сказал Черезов.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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