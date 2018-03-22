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Двукратный олимпийский чемпион Алябьев считает, что СБР должен возглавить Драчев
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Двукратный олимпийский чемпион Алябьев считает, что СБР должен возглавить Драчев 

ТАСС 4 часа назад
ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Правлению Союза биатлонистов России (СБР) во главе с действующим президентом Александром Кравцовым нужно уйти в отставку, а возглавить организацию должен четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. Такого мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, который выступил с открытым обращением в адрес ветеранов советского и российского биатлона.
Драчев, который сейчас является депутатом Госдумы, в прошлый четверг выступил с открытым обращением в адрес правления организации с требованием в кратчайшие сроки провести отчетно-выборную конференцию СБР, действующим президентом которого последние четыре года является Кравцов. В организации ТАСС ранее сообщили, что выборы запланированы на май.
"Вы знаете меня, как человека прямого и честного. Поэтому начну с главного: нынешнему президенту Союза биатлонистов России нужно совершить важнейший для нашего биатлона поступок — уйти в отставку. В этом случае все мы, ветераны биатлона, спортсмены, тренеры, а главное — молодые подающие надежды ребята, честно скажем ему спасибо", — сказал Алябьев.
"На должность президента СБР предлагаю и поддерживаю мнение Сергея Чепикова, избрать Драчева — великолепного спортсмена и опытного управленца. У него есть связи во власти и в бизнесе, ему верят и ему будут помогать. Драчев сможет поднять российский биатлон на качественно новый уровень. Но главное, что у Владимира Петровича есть искреннее и горячее желание изменить всю систему подготовки российского биатлона в целом. Он любит и знает биатлон", — добавил он.
Алябьев отметил, что выступления мужских и женских команд на Кубках мира с каждым годом слабее.
"Сегодня организация СБР напоминает ЗАО (закрытое акционерное общество), где правит кумовство, где в правление избираются угодные. Тайно. Но, коллеги, результат— то по итогу работы оказывается явным", — заметил он.
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