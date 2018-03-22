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Логинов: доволен спринтом на 90%, оставшиеся 10% лишили шансов на медаль
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Логинов: доволен спринтом на 90%, оставшиеся 10% лишили шансов на медаль 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Александр Логинов выразил разочарование в связи с промахом в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени, который не позволил ему бороться за место на пьедестале.
«Я хорошо провёл две недели на Кубке IBU, воспользовался возможностью отработать, потренироваться и здорово выступит в соревнованиях. Сегодня доволен своим выступлением на 90%, оставшиеся 10% — это единственный промах на «стойке», который не позволил бороться за место в тройке.
Что касается атмосферы на трибунах, то это что-то непередаваемое! Такая поддержка заставляет бежать быстрее, потому что чувствуешь свою ответственность и не хочешь подвести зрителей", — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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