Логинов: доволен спринтом на 90%, оставшиеся 10% лишили шансов на медаль

Российский биатлонист Александр Логинов выразил разочарование в связи с промахом в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени, который не позволил ему бороться за место на пьедестале.

«Я хорошо провёл две недели на Кубке IBU, воспользовался возможностью отработать, потренироваться и здорово выступит в соревнованиях. Сегодня доволен своим выступлением на 90%, оставшиеся 10% — это единственный промах на «стойке», который не позволил бороться за место в тройке.

Что касается атмосферы на трибунах, то это что-то непередаваемое! Такая поддержка заставляет бежать быстрее, потому что чувствуешь свою ответственность и не хочешь подвести зрителей", — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».