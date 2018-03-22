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Антон Бабиков: «Рад, что родители приехали, поддерживают меня, несмотря на мою форму»
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Антон Бабиков: «Рад, что родители приехали, поддерживают меня, несмотря на мою форму» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Биатлонист Антон Бабиков после выступления в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени неуверенно сказал, что у него есть задача попасть в команду на масс-старт. Также он рассказал, что его родители приехали посмотреть на его выступление.
— Задача попасть в масс-старт? Наверное, да, есть такая задача, — сказал в эфире «Матч ТВ» Бабиков. — Если не попаду, будем дальше работать. Трибуны? Родители приехали на машине, остались в хостеле. И когда я плохо откатал… Я рад, что они приехали, что поддерживают меня, несмотря на то, в какой я форме нахожусь.
Тюмень. Мужской спринт. Live!
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