Антон Бабиков: «Рад, что родители приехали, поддерживают меня, несмотря на мою форму»

Биатлонист Антон Бабиков после выступления в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени неуверенно сказал, что у него есть задача попасть в команду на масс-старт. Также он рассказал, что его родители приехали посмотреть на его выступление.

— Задача попасть в масс-старт? Наверное, да, есть такая задача, — сказал в эфире «Матч ТВ» Бабиков. — Если не попаду, будем дальше работать. Трибуны? Родители приехали на машине, остались в хостеле. И когда я плохо откатал… Я рад, что они приехали, что поддерживают меня, несмотря на то, в какой я форме нахожусь.

Тюмень. Мужской спринт. Live!