Антон Шипулин: «Собираюсь стрелять чисто, чтобы не было так печально на трассе»

Биатлонист сборной России Антон Шипулин выразил надежду на успешное выступление в двух оставшихся стартах сезона — гонке преследования и масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.

— Стабильность в стрельбе в последних трех спринтах меня радует, — цитирует kalashnikov.media Шипулина. — Но, конечно, ход, те скорости которые я показываю, мне не нравятся. Тяжело уже сейчас что-то исправить. Остается добегать две гонки, я постараюсь пробежать их хорошо. По крайней мере стрелять я собираюсь чисто, чтоб не так было печально на трассе.

Как говорит мой тренер, когда приходит форма, тяжело в любом состоянии, но терпеть ты можешь.терпеть так сильно как хочется я не могу, буду стараться выжимать из себя. У меня нет выхода.