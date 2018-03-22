Ещё
Малышко: опять случился провал с лыжами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышко: опять случился провал с лыжами 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Дмитрий Малышко, ставший 18-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, заявил, что быть выше ему помешал неправильный выбор лыж.
«Я совсем недоволен результатом. Хорошо отстрелял, но с лыжами опять случился провал. Не скажу, что это камень в огород сервис-бригады, они как раз отработали неплохо, но промахнулся с выбором пары лыж. На обкатке эта пара была лучшей, так же, как в Хольменколлене, но на трассе её опять вырубает.
Трасса была одинаково тяжёлой и на первом круге, и на последнем", — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат.com: последние новости
Видеообзор женской гонки преследования на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене Линдстрём: трасса была подготовлена отлично, и лыжи просто несли меня М. Фуркад побил рекорд Бьорндалена, выиграв Кубок мира в седьмой раз
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков13
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение