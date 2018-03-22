Малышко: опять случился провал с лыжами

Российский биатлонист Дмитрий Малышко , ставший 18-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, заявил, что быть выше ему помешал неправильный выбор лыж.

«Я совсем недоволен результатом. Хорошо отстрелял, но с лыжами опять случился провал. Не скажу, что это камень в огород сервис-бригады, они как раз отработали неплохо, но промахнулся с выбором пары лыж. На обкатке эта пара была лучшей, так же, как в Хольменколлене, но на трассе её опять вырубает.

Трасса была одинаково тяжёлой и на первом круге, и на последнем", — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».