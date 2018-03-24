Малышко: ветер сегодня непредсказуемый, надо было цепляться за каждый выстрел

Российский биатлонист Дмитрий Малышко оценил свое выступление в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Допустив 5 промахов, Малышко финишировал 28-м.

«Сегодня и с лыжами не было проблем. Откинули ту пару, которая не работала. С первого круга был доволен лыжами. У сборной Германии сильно лыжи ехали, в тандеме с ребятами работал.

В такой ветер решала всё стрельба. Я пытался настроиться, не хотел сбиваться с ритма, не ожидал, что промахнусь так много на «стойке». Ветер чувствовал, и с Анатолием Хованцевым обговаривали ветровую обстановку. Тем не менее, лежа ещё более-менее отработал, но стоя просто поспешил. Надо было цепляться за каждый выстрел. Ветер сегодня очень неприятный и непредсказуемый, то справа, то слева. Доставлял всем проблемы. Я смотрел, что спортсмены долго стоят на рубеже, выцеливают, и сегодня было много штрафов», — сказал Малышко.

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