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Бабиков: папа с братьями приехали ночью из Уфы на машине, а я бегу так плохо
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Бабиков: папа с братьями приехали ночью из Уфы на машине, а я бегу так плохо 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Антон Бабиков, ставший 43-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, не смог сдержать слёз во время интервью после гонки.
«Думаю, пропущу гонку преследования — совершенно нет сил бороться. Если попаду в масс-старт, то, возможно, пробегу. Если не попаду — ничего страшного, будем работать дальше. У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы на Hyundai Getz, остановились в Тюмени в хостеле. А я бегу так плохо… Я всё понимаю и в любом случае счастлив, что могу выступать дома, что рядом родные. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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