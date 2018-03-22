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Норвегия выиграла мужской Кубок наций по биатлону, Россия — 4-я
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Норвегия выиграла мужской Кубок наций по биатлону, Россия — 4-я 

Чемпионат.com 2 часа назад
Спринт на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени стал последней гонкой в зачёте мужского Кубка наций сезона-2017/18. Победу в соревнованиях сборных одержала команда Норвегии, второе место заняла сборная Франции, а замкнула тройку призёров команда Германии. Россияне заняли итоговое четвёртое место. Этот результат позволит сборной России сохранить квоту в шесть биатлонистов на гонки Кубка мира в следующем сезоне.
Биатлон. Мужчины. Кубок наций. Итоговое положение 1. Норвегия — 6458. 2. Франция — 6129. 3. Германия — 5910. 4. Россия — 5623.
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