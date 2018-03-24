Ещё
Бабиков: биатлонисты должны быть услышаны при выборе новых тренеров сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабиков: биатлонисты должны быть услышаны при выборе новых тренеров сборной России 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Мнение ведущих российских биатлонистов должно быть услышано при определении тренерского штаба сборной страны на следующий сезон. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира прошлого года в эстафете Антон Бабиков.
Бабиков в субботу стал 24-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени, который является заключительным в сезоне.
"Я надеюсь, что это самый сложный сезон в моей спортивной карьере. Он неоднозначный и насыщенный. Главное, справиться со всем этим психологически. Думаю, вся наша команда извлекла огромный урок, и мы станем гораздо сильнее", — сказал Бабиков.
"Надо дождаться того, кто станет тренером в следующем году, узнать, какая у него будет тактика. Верю, что он будет прислушиваться к задумкам спортсменов, вместе с которыми мы сможем прийти к единому решению", — добавил он.
Спортсмен надеется, что мнение спросят хотя бы у лидеров команды. «Пусть даже их мнение учитываться не будет. К ним стоит прислушаться, хотя сейчас у меня даже нет понимания, кто может быть тренером в следующем сезоне. Мы всегда будем работать, хоть с тренером, хоть без», — заметил он.
Вместе с тем биатлонист не намерен переходить на индивидуальную подготовку. Напротив, он считает, что разобщенность в тренировочном процессе помешала российским биатлонистам в нынешнем сезоне.
"Я даже не рассматривал вариант с индивидуальной подготовкой. Мы должны работать одной командой, потому что в этом году было много отдельных групп, отдельных сборов. Все это нам немного мешало. Если мы начнем сезон с очередной раздробленности, это нам не пойдет на пользу", — отметил он.
ТАСС: последние новости
Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ Российский биатлонист Слепов пропустит этап Кубка мира в Тюмени Бессеберг: биатлонный стадион в Тюмени является одним из лучшим в мире
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова163
Минспорта удручил результат матча с бразильцами31
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео10
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой107
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение