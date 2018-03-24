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Бабиков: никто со мной не обсуждал, бежать мне пасьют или нет. Всем без разницы
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Бабиков: никто со мной не обсуждал, бежать мне пасьют или нет. Всем без разницы 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Российский биатлонист Антон Бабиков оценил свое выступление в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Бабиков допустил два промаха и поднялся с 43-го места после спринта на 24-е в пасьюте.
«Ветер был сильный с первого рубежа. Лёжа габарит прошёл, на первом рубеже. Все как-то было на грани. На первой стойке работал, ещё справлялся с ветром. А на последней из-за волнения и усталости случилось два промаха, которые, конечно, нельзя было допускать. Концентрация упала, пришли нервы и сбили меня.
Почему решил всё же бежать пасьют? Я ждал, что кто-то из тренеров или руководства обсудит со мной этот момент — выступать мне в пасьюте или нет, потому что, думаю, все моё интервью слышали. Но никто со мной ничего не обсуждал, не пытался меня переубедить или наставить меня. Так что я решил, что всем без разницы и все зависит только от меня, если я выйду никто в принципе не заметит, как я пробежал», — сказал Бабиков.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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