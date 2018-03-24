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Биатлонист Бабиков призвал тренеров прислушиваться к мнению лидеров сборной
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Биатлонист Бабиков призвал тренеров прислушиваться к мнению лидеров сборной 

Газета.Ru 24 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российский биатлонист Антон Бабиков выразил мнение, что тренерский штаб сборной России должен прислушиваться к мнению спортсменов.
"Надо дождаться того, кто станет тренером в следующем году, узнать, какая у него будет тактика. Верю, что он будет прислушиваться к задумкам спортсменов, вместе с которыми мы сможем прийти к единому решению. Пусть даже их мнение учитываться не будет. К ним стоит прислушаться, хотя сейчас у меня даже нет понимания, кто может быть тренером в следующем сезоне. Мы всегда будем работать, хоть с тренером, хоть без", — цитирует Бабикова ТАСС.
Он также отметил, что вариант с индивидуальной подготовкой к соревнованиям не подходит ему.
"Мы должны работать одной командой, потому что в этом году было много отдельных групп, отдельных сборов. Все это нам немного мешало. Если мы начнем сезон с очередной раздробленности, это нам не пойдет на пользу", — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Бабиков эмоционально отреагировал на 43-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени.
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